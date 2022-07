Ucraina | governatore | ' bonificati tutti i centri abitati regione Kiev'

(Di martedì 19 luglio 2022), 19 lug. (Adnkronos) -gli idelladisono stati ispezionati per la verificare la presenza di oggetti esplosivi. Lo ha scritto su Telegram ilregionale diOleksiy Kuleba, precisando che "ad oggi, i servizi speciali hanno esaminato tutte le aree popolate della: si tratta di 270 città, villaggi e paesi all'interno dei distretti Buchanskyi, Brovarskyi e Vyshhorodskyi". "Dall'inizio dei lavori - prosegue - i soccorritori hanno neutralizzato 52.862 oggetti deflagranti. Rimangono inesplorati circa 8.462 km quadrati, di cui 2.600 nella zona di Chernobyl. Ci vorranno anni per completare questo lavoro nelladi, ma lo faremo ...

