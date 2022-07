Ucraina: Fmi, per Italia impatto 'significativo' da stop gas russo (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. -(Adnkronos) - In Europa l'impatto negativo di una netta riduzione di forniture di gas russo "può essere particolarmente importante, fino al 6% per alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale" come Ungheria, Repubblica slovacca e Repubblica ceca, dove si rischia un gap di forniture fino al 40% dei consumi e un calo del Pil fino al 6%, ma anche "l'Italia dovrebbe affrontare ricadute significative a causa della sua elevata dipendenza dal gas nella produzione di elettricità". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale sul blog del proprio sito osservando come per il nostro paese il calo del pil potrebbe essere inferiorre all'1% con un mercato energetico 'integrato' ma anche superiore al 5% nello scenario peggiore. "Gli effetti su Austria e Germania sarebbero meno gravi ma comunque significativi, a seconda della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 19 lug. -(Adnkronos) - In Europa l'negativo di una netta riduzione di forniture di gas"può essere particolarmente importante, fino al 6% per alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale" come Ungheria, Repubblica slovacca e Repubblica ceca, dove si rischia un gap di forniture fino al 40% dei consumi e un calo del Pil fino al 6%, ma anche "l'dovrebbe affrontare ricadute significative a causa della sua elevata dipendenza dal gas nella produzione di elettricità". Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale sul blog del proprio sito osservando come per il nostro paese il calo del pil potrebbe essere inferiorre all'1% con un mercato energetico 'integrato' ma anche superiore al 5% nello scenario peggiore. "Gli effetti su Austria e Germania sarebbero meno gravi ma comunque significativi, a seconda della ...

