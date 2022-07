Ucraina: Blinken riceve Olena Zelenska e loda logia 'impegno per aiutare suo popolo' (Di martedì 19 luglio 2022) Whashington, 19 lug. (Adnkronos) - Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha ricevuto la first lady Ucraina Olena Zelenska a Washington. Lo ha comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, aggiungendo che Blinken ha elogiato "il lavoro della first lady Zelenska nell'aiutare gli ucraini colpiti dalla guerra". Ha ribadito inoltre "l'impegno globale e duraturo degli Stati Uniti a sostenere la vittoria dell'Ucraina nella guerra ingiusta e non provocata della Russia". Il segretario di Stato e la Zelenska hanno parlato degli immensi e crescenti costi umani dell'invasione su vasta scala della Russia e Blinken ha condannato fermamente "i brutali attacchi della Russia, che ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Whashington, 19 lug. (Adnkronos) - Il Segretario di Stato Usa Antonyha ricevuto la first ladya Washington. Lo ha comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price, aggiungendo cheha eto "il lavoro della first ladynell'gli ucraini colpiti dalla guerra". Ha ribadito inoltre "l'globale e duraturo degli Stati Uniti a sostenere la vittoria dell'nella guerra ingiusta e non provocata della Russia". Il segretario di Stato e lahanno parlato degli immensi e crescenti costi umani dell'invasione su vasta scala della Russia eha condannato fermamente "i brutali attacchi della Russia, che ...

