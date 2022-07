Ucraina | attacco russo su Kramatorsk | colpita zona residenziale

Pubblicità

ilfoglio_it : Quel che fa Putin in Ucraina è un crimine di guerra. L’esercito di Mosca colpisce deliberatamente i cittadini, li a… - GiovaQuez : Attacco missilistico su Vinnytsia. Almeno un bambino ucciso. Altro crimine di guerra dell'esercito russo in Ucraina… - VoxEuropIT : ?? I giornalisti ???? sono sotto attacco: la testimonianza del giornalista investigativo @AndreiSoldatov, che si è ri… - PatriziaFrezza3 : RT @ultimenotizie: Le forze armate russe hanno ucciso in #Ucraina fino a 250 combattenti stranieri in un attacco con missili di precisione… - Ucrainarussia : ??#Missili russi hanno colpito la tranquilla città ucraina di #Vinnitsa, molto distante dal fronte fronte. A seguito… -

RaiNews

Nuovomissilistico russo su una zona residenziale di Kramatorsk, in. C'è stata una forte esplosione e un edificio ha preso fuoco: almeno una persona è rimasta uccisa e sei sono rimaste ...... vuole promuovere e sensibilizzare tutta la comunità a compiere gesti concreti per aiutare il popolo dell', sottodal 24 febbraio 2022. Per questo, lungo il percorso in treno, nelle ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 146 - Report Fmi: stop del gas russo farebbe scendere il Pil in Europa fino al 6%. Impatto significativo in Italia - Report Fmi: stop del gas russo farebbe scendere il Pil in Europa fino al 6%. Impatto sig Roma, 19 lug. (askanews) - Nuovo attacco missilistico russo su una zona residenziale di Kramatorsk, in Ucraina. C'è stata una forte esplosione e ...Guerra Russia-Ucraina ecco gli aggiornamenti delle ultime ore con vicende e attacchi in tempo reale. Clamore su incontro Russia Iran Turchia.