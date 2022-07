Twitter contro Musk, primo schiaffo in tribunale per il miliardario: sarà un «processo rapido» (Di martedì 19 luglio 2022) Il tribunale del Delaware dice sì alla richiesta di Twitter per un processo rapido contro Elon Musk. Il patron di Tesla è chiamato in causa dalla piattaforma social per costringerlo all’acquisizione dell’azienda al prezzo concordato di 44 miliardi di dollari, dopo il suo dietrofront. Il procedimento si terrà con tutta probabilità in ottobre, venendo incontro più ai desideri di Twitter, che aveva chiesto di procedere già a settembre, che a quelli di Musk, che premeva per iniziare non prima di febbraio. Durante l’udienza virtuale, i legali del social network hanno accusato Elon Musk di «tentato sabotaggio». «Sta facendo del suo meglio per denigrare Twitter, per metterla in pericolo e cercare di ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Ildel Delaware dice sì alla richiesta diper unElon. Il patron di Tesla è chiamato in causa dalla piattaforma social per costringerlo all’acquisizione dell’azienda al prezzo concordato di 44 miliardi di dollari, dopo il suo dietrofront. Il procedimento si terrà con tutta probabilità in ottobre, venendo inpiù ai desideri di, che aveva chiesto di procedere già a settembre, che a quelli di, che premeva per iniziare non prima di febbraio. Durante l’udienza virtuale, i legali del social network hanno accusato Elondi «tentato sabotaggio». «Sta facendo del suo meglio per denigrare, per metterla in pericolo e cercare di ...

