(Di martedì 19 luglio 2022) Adè andato in scena il "con", mega raduno degli appassionati di, una delle piattaforme di streaming video più popolari al mondo dove spopolano i contenuti in diretta, i live ...

Nato per i videogiocatori, come un luogo dove scambiarsi idee, recensioni e trucchi con gli altri utenti,poi si è allargato ai temi più vari: dai fumetti ai film, dagli hobby alla psicologia, ...... libreria, store online e, naturalmente, a Lucca Comics & Games L'ultima livedella stagione, dedicata al Tanabata " la festa delle stelle che siin Giappone la settima notte del ... Twitch celebra la sua community al "Twitchcon" di Amsterdam Amsterdam, 19 lug. (askanews) - Ad Amsterdam è andato in scena il 'Twitchcon', mega raduno degli appassionati di Twitch, una delle piattaforme ...Istituita dalle Nazioni Unite nel 2009, questa ricorrenza è dedicata ad uno degli uomini simbolo del 20esimo secolo.