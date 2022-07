Tv tedesca definisce Lady Gaga ‘la più grande popstar vivente e forse l’ultima’ (Di martedì 19 luglio 2022) Lady Gaga è ufficialmente tornata, The Chromatica Ball è partito da Düsseldorf in Germania, con un concerto sold out. Ben 60.ooo Little Monster adoranti hanno assistito alla prima data del nuovo tour della Germanotta e anche la tv tedesca ha apprezzato. Il tg del canale Welt ha elogiato la cantante di Rain On Me e l’ha definita la più grande popstar vivente. “Il kick off del tour sold out The Chromatica Ball a Düsseldorf segna il ritorno di un artista che può essere definita la più grande pop star vivente e forse l’ultima. Lady Gaga appare sul palco ed ha qualcosa di Bauhaus, rigorosa, il suo vestito all’inizio la fa sembrare un gioco di tangram vivente. E poi c’è la complessità della ... Leggi su biccy (Di martedì 19 luglio 2022)è ufficialmente tornata, The Chromatica Ball è partito da Düsseldorf in Germania, con un concerto sold out. Ben 60.ooo Little Monster adoranti hanno assistito alla prima data del nuovo tour della Germanotta e anche la tvha apprezzato. Il tg del canale Welt ha elogiato la cantante di Rain On Me e l’ha definita la più. “Il kick off del tour sold out The Chromatica Ball a Düsseldorf segna il ritorno di un artista che può essere definita la piùpop starl’ultima.appare sul palco ed ha qualcosa di Bauhaus, rigorosa, il suo vestito all’inizio la fa sembrare un gioco di tangram. E poi c’è la complessità della ...

