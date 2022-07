Tutto sul film Mamma o papà? (Di martedì 19 luglio 2022) Questa sera, 19 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il film Mamma o papà, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Mamma o papà? Trama e cast del film su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Questa sera, 19 luglio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.? Trama e cast delsu Donne Magazine.

Pubblicità

raffaellapaita : Draghi garanzia irrinunciabile per l’Italia anche al vertice strategico sul #gas ad #Algeri. Faremo di tutto perché… - GiovaQuez : Medvedev sul suo canale Telegram si chiede chi sarà ora il prossimo leader europeo che ha apertamente contrastato l… - AliprandiJacopo : Una settima fa la chiamata di #Mourinho a #Dybala per aumentare anche il pressing sulla Roma. Tra oggi e domani P… - eia58 : RT @Alex_Cavasinni: 30 mln + bonus + Casadei (valutato 7,5 mln). Un totale che dunque sfiora i 40 milioni. Possiamo dire tutto, ma non che… - trepazia : RT @baldunggreen: Aggiungo. Perché non evidenziare con semplici (!) report annuali quanto è stato riciclato e i vantaggi che ne sono deriva… -