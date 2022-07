Pubblicità

Gabau292016 : RT @SouadSbai: #Tunisia #RachidGhannouchi sarà interrogato dal Polo giudiziario antiterrorismo e predice il suo imminente arresto. I richia… - Ernesto29296958 : RT @SouadSbai: #Tunisia #RachidGhannouchi sarà interrogato dal Polo giudiziario antiterrorismo e predice il suo imminente arresto. I richia… - monikindaaaa : RT @SouadSbai: #Tunisia #RachidGhannouchi sarà interrogato dal Polo giudiziario antiterrorismo e predice il suo imminente arresto. I richia… - SouadSbai : #Tunisia #RachidGhannouchi sarà interrogato dal Polo giudiziario antiterrorismo e predice il suo imminente arresto.… - felicya2000 : le condizioni di draby: abolizione parlamento, solo decreti, unico partito del presidente, tg1 unico canale, ora de… -

Agenzia ANSA

Le immagini mostrano Rached Ghannouchi,politico del partito tunisino di opposizione con un orientamento islamista moderato, mentre arriva nella sede del centro antiterrorismo per essere interrogato, a pochi giorni dal referendum ......passeggeri via mare sulla rotta 'Napoli " Ustica " Favignana " Trapani' e 'Trapani - Pantelleria "'. La società oggi è denominata Liberty Lines , possiede con oltre 400 dipendenti, è... Tunisia, leader d'opposizione indagato per terrorismo prima del referendum - Mondo Le immagini mostrano Rached Ghannouchi, leader politico del partito tunisino di opposizione con un orientamento islamista moderato, mentre ...Roma, 19 lug. (askanews) - Il leader del partito di ispirazione islamica della Tunisia Ennahdha, Rached Ghannouchi, è arrivato questa mattina al centro antiterrorismo tunisino per essere interrogato d ...