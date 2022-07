Tropicana | il singolo viene certificato disco d’oro

Leggi su zon

(Di martedì 19 luglio 2022) Incredibile il successo di “”, il nuovodi Boomdabash feat Annalisa chedalla FIMI/GFK a poche settimane dalla sua pubblicazione.: è uno dei brani più ascoltati Uscito su etichetta B1/Soulmatical – Capitol Records Italy (Universal Music Italy) il brano è in top 5 dei singoli più venduti in Italia e in top 10 anche dell’airplay radiofonico tra i brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali. Il video della canzone Il videoclip del brano https://www.youtube.com/watch?v=qo9UmHJH0Mo rimane in tendenza YouTube sfiorando 5 milioni di views sulla rete e con un balletto che sta diventato virale su Tik Tok.: caratteristiche del brano La canzone è ...