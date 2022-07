Trent’anni fa l’omicidio di Paolo Borsellino: l’Italia ricorda la strage di via D’Amelio (Di martedì 19 luglio 2022) Palermo – l’Italia ricorda il giudice Paolo Borsellino. A 30 anni dalla stage di via D’Amelio, il 19 luglio 1992, che uccise il giudice e i 5 agenti di scorta, sono molte le iniziative organizzate in ogni parte della Sicilia e in altre regioni del Paese. Sulle celebrazioni pesa però la sentenza arrivata in questi giorni dal tribunale di Caltanissetta sul cosiddetto depistaggio (prescrizione per due poliziotti e assoluzione per il terzo) che ha creato amarezza tra i familiari delle vittime. “Li chiamano eroi ma sono solo parole vuote, meglio il silenzio”, afferma Salvatore, fratello di Paolo Borsellino, che con l’ultima sentenza ha perso la speranza di conoscere “in questa vita” la verità sulla morte di suo fratello. “Ho 80 anni – dice – La speranza di conoscere la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 19 luglio 2022) Palermo –il giudice. A 30 anni dalla stage di via, il 19 luglio 1992, che uccise il giudice e i 5 agenti di scorta, sono molte le iniziative organizzate in ogni parte della Sicilia e in altre regioni del Paese. Sulle celebrazioni pesa però la sentenza arrivata in questi giorni dal tribunale di Caltanissetta sul cosiddetto depistaggio (prescrizione per due poliziotti e assoluzione per il terzo) che ha creato amarezza tra i familiari delle vittime. “Li chiamano eroi ma sono solo parole vuote, meglio il silenzio”, afferma Salvatore, fratello di, che con l’ultima sentenza ha perso la speranza di conoscere “in questa vita” la verità sulla morte di suo fratello. “Ho 80 anni – dice – La speranza di conoscere la ...

Dall'agenda rossa al depistaggio fino al traditore di Borsellino: ecco quali sono i 5 misteri della strage di via d'Amelio trent'anni dopo Trent'anni dopo la strage di via d'Amelio, l'omicidio di Paolo Borsellino è un caso ancora aperto. Per quale motivo In Mattanza, il podcast sulle stragi del '92 prodotto dal Fatto Quotidiano , ... 30 anni fa l'omicidio Borsellino: più chiara la verità storica, ancora lontana quella giudiziaria L'esplosione in via D'Amelio Una lunga ricerca della verità I trent'anni trascorsi dalla strage sono stati trent'anni di ricerca della verità e della giustizia che ha visto in prima linea i ... dopo la strage di via d'Amelio,di Paolo Borsellino è un caso ancora aperto. Per quale motivo In Mattanza, il podcast sulle stragi del '92 prodotto dal Fatto Quotidiano , ...'esplosione in via D'Amelio Una lunga ricerca della verità Itrascorsi dalla strage sono statidi ricerca della verità e della giustizia che ha visto in prima linea i ...