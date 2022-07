Treno Pisa - La Spezia, lavori al ponte ferroviario da settembre - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 19 luglio 2022) lavori sulle ferrovie (immagine di repertorio) Tra poco più di un mese partiranno i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte ferroviario sul torrente Isolone (nel comune di Sarzana) della linea ... Leggi su lanazione (Di martedì 19 luglio 2022)sulle ferrovie (immagine di repertorio) Tra poco più di un mese partiranno idi manutenzione straordinaria sulsul torrente Isolone (nel comune di Sarzana) della linea ...

