Trattato Quirinale Italia-Francia per la competitività (Di martedì 19 luglio 2022) Parma, 19 lug. (Adnkronos Salute) - Responsabilità delle imprese, come sottolineato nel recente Trattato del Quirinale che ha tra i suoi obiettivi quello di rilanciare la competitività soprattutto in materia di Life Science grazie anche al tema di responsabilità sociale. Proprio a questo proposito la Camera di commercio francese ha dato vita a un club dedicato alla responsabilità sociale d'impresa. "Il club Csr della Chambre è stato lanciato nel 2020 con l'obiettivo di creare una piattaforma di dialogo, scambio e riflessione sui temi legati allo sviluppo sostenibile che, oggi più che mai, non può prescindere dalle aziende - afferma Denis Delespaul, presidente della Camera di commercio francese - Le aziende che fanno parte di questo club, come Sanofi, si impegnano nel loro quotidiano, ognuna secondo le proprie linee guida, per la ...

