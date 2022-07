Trapani | il club piange la scomparsa dell’ex presidente Vittorio Morace

Leggi su sportface

(Di martedì 19 luglio 2022) Ilcalciolae armatore. L’uomo, spentosi a 81 anni, ha guidato negli anni recenti, dal 2005 al 2018, la formazione granata, a partire dalla storica promozione in Serie B nel 2013 e il ritorno ancora nel campionato cadetto nel 2019, senza dimenticare la partecipazione alla finale playoff, poi persa, per la promozione in Serie A nella stagione 2015/2016. “Oggie piangono i trapanesi. Ci ha lasciato il nostro amato Comandante. Per sempre nei nostri cuori”, si legge nel post che ilha pubblicato sul proprio profilo Facebook. SportFace.