Traffico Roma del 19-07-2022 ore 08:00 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità il Traffico Traffico di campionamento sul Raccordo Anulare sulle consolari sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna provoca incolonnamenti tra il Bigo con la Roma Fiumicino e l'uscita Ostia Acilia sempre in esterna abbiamo rallentamenti con possibili code per Traffico intenso tra La Rustica il video con l' aquila in carreggiata interna incolonnamenti dalla Casilina uscita Ardeatina la polizia locale Cisliano un incidente sulla Tiburtina all'altezza di via di Settecamini inevitabili le ripercussioni abbiamo sulla Flaminia dalla brodi via di Tor di Quinto incolonnamenti anche sulla Salaria lungo la Nomentana ...

VAIstradeanas : 08:11 #A90 Traffico da Svincolo 32: Via Della Pisana a Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino.Velocità:10Km/h - Muivida1 : Roma: livello traffico prepandemico. Veniteci a parlare di domeniche ecologiche, targhe alterne e di transizione ec… - VAIstradeanas : 07:53 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:41 #A90 Traffico da Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino a Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 07:17 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -