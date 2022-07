Tour de France. Hugo Houle ci ricorda perché amiamo il ciclismo

(Di martedì 19 luglio 2022) A scorrere i nomi, ventinove, che a inizio tappa si sono infuturati dal gruppo per inseguire il traguardo di Foix, quello della sedicesima tappa delde, con l’idea, parecchio felice, di cambiare il, il loro, il nome distava se non in fondo, quanto meno a metà dei pensieri degli altri compagni d’avanguardia.a uno comeci pensa mai nessuno. E nonvada piano uno come, è arrivato pure terzo a Saint-Etienne – anche lì in fuga –, masi pensa mai a quelli tignosi che vanno forte ovunque, si fa una fatica cane a staccarli, ma difficilmente trovano il guizzo per staccare gli altri. C'è poco da fare, va così: si pensa ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - ilfoglio_it : AL #TDF2022 ha vinto Hugo Houle. Ha vinto d’intelligenza e gambe, sorprendendo tutti. E non solo gli avversari. Una… - MAOgunremi : RT @SkySport: #TourDeFrance, l'ordine d'arrivo della 16^ tappa #SkySport #Ciclismo - SpazioCiclismo : Tadej attacca, Jonas risponde (ben sostenuto dalla corazzata Jumbo), la tappa intanto è di Hugo Houle al termine di… -

Aldeci ricordano solo perché sono passati settant'anni dall'ultima vittoria di Fausto Coppi. E in tutto questo Berrettini a Wimbledon manco è sceso sulla magica erba, causa Covid. Qui, ...Il corridore della Israel ha poi raccontato dei momenti in cui ha iniziato a realizzare di poter centrare il successo: ' Sono rimasto per molto tempo con 30' di vantaggio ma non ho mollato. Nella ...Tour de France, trionfo del canadese Hugo Houle, primo in solitaria al traguardo di Foix, Vingegaard sempre in maglia gialla.Il corridore canadese vince la sedicesima tappa del Tour de France. Ha sorpreso tutti Hugo Houle, perché ci si pensa mai davvero che corridori così possano vincere tappe così. Per fortuna però questo ...