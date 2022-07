Tour de France 2022, Tadej Pogacar: “Ho provato in discesa, ci saranno altre occasioni nei prossimi giorni” (Di martedì 19 luglio 2022) Iniziata la terza settimana al Tour de France 2022, nel primo assaggio di Pirenei, nella sedicesima tappa, non ci sono state differenze in chiave classifica generale. Tadej Pogacar ha provato sul Port de Lers a scalfire la resistenza di Jonas Vingegaard, ma la Maglia Gialla ha risposto presente senza soffrire minimamente i vari attacchi dello sloveno della UAE Emirates. Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Hugo Houle emozionante, delude Caruso. In crisi Bardet Il commento del vincitore delle ultime due Grande Boucle: “Non è stata una brutta giornata. In ogni caso, era difficile fare la differenza in questa tappa. Ho provato ad attaccare in discesa ma non ha funzionato. Non sono riuscito ad ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Iniziata la terza settimana alde, nel primo assaggio di Pirenei, nella sedicesima tappa, non ci sono state differenze in chiave classifica generale.hasul Port de Lers a scalfire la resistenza di Jonas Vingegaard, ma la Maglia Gialla ha risposto presente senza soffrire minimamente i vari attacchi dello sloveno della UAE Emirates.de, le pagelle di oggi: Hugo Houle emozionante, delude Caruso. In crisi Bardet Il commento del vincitore delle ultime due Grande Boucle: “Non è stata una brutta giornata. In ogni caso, era difficile fare la differenza in questa tappa. Hoad attaccare inma non ha funzionato. Non sono riuscito ad ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - repubblica : Tour de France, Houle fa l'impresa in memoria del fratello scomparso. Vingegaard resta in giallo [di Cosimo Cito] - gdstwits : Tour de France , Ugo Houle conquista un’emozionante vittoria di tappa a Foix - gdstwits : Tour de France:Ugo Houle conquista un’emozionante vittoria di tappa a Foix - SpazioCiclismo : Geraint Thomas sfrutta al meglio i compagni per consolidare il podio #TDF2022 -