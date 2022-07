Tour de France 2022, Romain Bardet: “Una delle giornate peggiori. Senza i miei compagni mi sarei ritirato” (Di martedì 19 luglio 2022) Ce lo si aspettava all’attacco in una frazione nettamente favorevole alle sue caratteristiche e che avrebbe potuto lanciarlo verso il podio, invece il padrone di casa Romain Bardet ha deluso le aspettative nella sedicesima tappa del Tour de France 2022. Il transalpino della DSM ha perso più di 3’30” dal drappello dei migliori, scendendo addirittura dalla quarta alla nona posizione in classifica generale. Le sue parole all’arrivo riportate da Spaziociclismo: “Una delle giornate peggiori che ho vissuto da tanto tempo a questa parte. È stato un calvario. Un grande ringraziamento ai miei compagni, che mi sono stati vicino sin dall’inizio della tappa. Senza Nils, Andreas e Chris penso non avrei concluso la ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Ce lo si aspettava all’attacco in una frazione nettamente favorevole alle sue caratteristiche e che avrebbe potuto lanciarlo verso il podio, invece il padrone di casaha deluso le aspettative nella sedicesima tappa delde. Il transalpino della DSM ha perso più di 3’30” dal drappello dei migliori, scendendo addirittura dalla quarta alla nona posizione in classifica generale. Le sue parole all’arrivo riportate da Spaziociclismo: “Unache ho vissuto da tanto tempo a questa parte. È stato un calvario. Un grande ringraziamento ai, che mi sono stati vicino sin dall’inizio della tappa.Nils, Andreas e Chris penso non avrei concluso la ...

