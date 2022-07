Tour de France 2022 oggi, sedicesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Tadej Pogacar proverà sicuramente ad ataccare (Di martedì 19 luglio 2022) Subito una frazione pirenaica per iniziare l’ultima settimana del Tour de France 2022. Appuntamento oggi con la sedicesima tappa: da Carcassone a Foix, di 178,5 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. percorso sedicesima tappa Tour DE France 2022 Prima parte favorevole per creare la fuga iniziale: tanta pianura, ma anche due GPM come la Côte de Saint-Hilaire (1,5 chilometri al 6,6%) ed il Col de l’Espinas (5,3 chilometri al 5%). Spettacolo previsto invece sul finale: a circa 60 chilometri dall’arrivo si approccia il Port de Lers (11,4 km al 7%), mentre successivamente spazio al Mur ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Subito una frazione pirenaica per iniziare l’ultima settimana delde. Appuntamentocon la: da Carcassone a Foix, di 178,5 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma eDEPrima parte favorevole per creare la fuga iniziale: tanta pianura, ma anche due GPM come la Côte de Saint-Hilaire (1,5 chilometri al 6,6%) ed il Col de l’Espinas (5,3 chilometri al 5%). Spettacolo previsto invece sul finale: a circa 60 chilometri dall’arrivo si approccia il Port de Lers (11,4 km al 7%), mentre successivamente spazio al Mur ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - dolores20943592 : RT @cronaca_di_ieri: 18/07/22 Tour de France, Victor Lafay 26 anni abbandona: “Nessuna forza, impossibile respirare. Siamo in tanti in que… - MuraGesuino : RT @e_Avversi: Tour de France, Victor Lafay 26 anni abbandona: 'Nessuna forza, impossibile respirare. Siamo in tanti in queste condizioni'… - Man58792690 : RT @cronaca_di_ieri: 18/07/22 Tour de France, Victor Lafay 26 anni abbandona: “Nessuna forza, impossibile respirare. Siamo in tanti in que… - GiovanniPortel8 : RT @cronaca_di_ieri: 18/07/22 Tour de France, Victor Lafay 26 anni abbandona: “Nessuna forza, impossibile respirare. Siamo in tanti in que… -