Tour de France 2022 oggi, sedicesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Tadej Pogacar cerca il ribaltone sui Pirenei (Di martedì 19 luglio 2022) Subito una frazione pirenaica per iniziare l’ultima settimana del Tour de France 2022. Appuntamento oggi con la sedicesima tappa: da Carcassone a Foix, di 178,5 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Tour DE France DALLE 12.30 percorso sedicesima tappa Tour DE France 2022 Prima parte favorevole per creare la fuga iniziale: tanta pianura, ma anche due GPM come la Côte de Saint-Hilaire (1,5 chilometri al 6,6%) ed il Col de l’Espinas (5,3 chilometri al 5%). Spettacolo previsto ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Subito una frazione pirenaica per iniziare l’ultima settimana delde. Appuntamentocon la: da Carcassone a Foix, di 178,5 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, programma e. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDEDALLE 12.30DEPrima parte favorevole per creare la fuga iniziale: tanta pianura, ma anche due GPM come la Côte de Saint-Hilaire (1,5 chilometri al 6,6%) ed il Col de l’Espinas (5,3 chilometri al 5%). Spettacolo previsto ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - MenegazziMarina : RT @cronaca_di_ieri: 18/07/22 Tour de France, Victor Lafay 26 anni abbandona: “Nessuna forza, impossibile respirare. Siamo in tanti in que… - infoitsport : Tour de France, Caldo e acqua in faccia, Vingegaard a terra: il meglio e il peggio della tappa vista dall'onboard c… - UnioneSarda : #AccaddeOggi - Settanta anni fa, il #19luglio 1952, Fausto Coppi trionfava per la seconda, e ultima, volta al Tour… - Antonel03012517 : RT @Eurosport_IT: Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni ?? Noi… -