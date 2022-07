Tour de France 2022, le pagelle di oggi: Hugo Houle emozionante, delude Caruso. In crisi Bardet (Di martedì 19 luglio 2022) pagelle SEDICESIMA TAPPA Tour DE France 2022 Hugo Houle, voto 10: “dieci anni che aspettavo questa vittoria”. Parole da brividi, come quelli visti sul traguardo: il canadese emoziona tutti, si prende un successo insperato e meraviglioso attaccando da lontano ed anticipando i rivali a Foix, dedicando poi il trionfo al fratello Pierrick, scomparso dieci anni fa (investito da un’auto). Il bello del ciclismo è tutto in questa vittoria. Valentin Madouas, voto 7,5: sfrutta l’aiuto di Storer e la caduta di Jorgenson per centrare una seconda posizione che appariva insperata. Un piazzamento che dà sicuramente morale al transalpino in vista del futuro. Michael Woods, voto 8: da capitano ad abile scudiero. Il veterano della Israel – Premier Tech oggi è l’alleato migliore per ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)SEDICESIMA TAPPADE, voto 10: “dieci anni che aspettavo questa vittoria”. Parole da brividi, come quelli visti sul traguardo: il canadese emoziona tutti, si prende un successo insperato e meraviglioso attaccando da lontano ed anticipando i rivali a Foix, dedicando poi il trionfo al fratello Pierrick, scomparso dieci anni fa (investito da un’auto). Il bello del ciclismo è tutto in questa vittoria. Valentin Madouas, voto 7,5: sfrutta l’aiuto di Storer e la caduta di Jorgenson per centrare una seconda posizione che appariva insperata. Un piazzamento che dà sicuramente morale al transalpino in vista del futuro. Michael Woods, voto 8: da capitano ad abile scudiero. Il veterano della Israel – Premier Techè l’alleato migliore per ...

