Tour de France 2022, Jonas Vingegaard: “Mi aspettavo un attacco oggi; do sempre tutto pensando tappa per tappa” (Di martedì 19 luglio 2022) Il primo appuntamento sui Pirenei al Tour de France 2022, in occasione dell’inizio dell’ultima settimana, si è concluso con un nulla di fatto, per certi versi, in ottica classifica generale: c’era attesa per un duello tra il leader della classifica generale Jonas Vingegaard e il suo rivale Tadej Pogacar, in ritardo di 2’22”, scontro che però non c’è stato; ciò non ha comunque reso meno interessante la frazione odierna da Carcassonne a Foix, visto che corridori come Romain Bardet ed Enric Mas devono adesso ridimensionare i propri obiettivi riguardo alla classifica. Sta di fatto, però, che oggi alla fin fine è stata quasi una giornata interlocutoria per quel che riguarda Vingegaard e Pogacar; è ormai sempre più chiaro che la lotta è tra loro due per ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Il primo appuntamento sui Pirenei alde, in occasione dell’inizio dell’ultima settimana, si è concluso con un nulla di fatto, per certi versi, in ottica classifica generale: c’era attesa per un duello tra il leader della classifica generalee il suo rivale Tadej Pogacar, in ritardo di 2’22”, scontro che però non c’è stato; ciò non ha comunque reso meno interessante la frazione odierna da Carcassonne a Foix, visto che corridori come Romain Bardet ed Enric Mas devono adesso ridimensionare i propri obiettivi riguardo alla classifica. Sta di fatto, però, chealla fin fine è stata quasi una giornata interlocutoria per quel che riguardae Pogacar; è ormaipiù chiaro che la lotta è tra loro due per ...

