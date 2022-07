Tour de France 2022, il borsino dei favoriti della tappa di oggi: Bettiol ci può riprovare in fuga ma attenzione a Pogacar (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo il terzo ed ultimo giorno di riposo, il Tour de France è pronto ad entrare nell’ultima settimana di corsa che porterà fino agli Champs-Élysées. La tappa di oggi presenterà ai corridori un ”assaggio’ di Pirenei in vista dei due duri arrivi in salita delle prossime giornate. Percorso e momento della corsa potrebbero favorire nuovamente chi proverà ad inserirsi nella fuga di giornata. I primi 113 km, in cui le difficoltà altimetriche non saranno mai veramente impegnative, potrebbero permettere al gruppo di prendersela comoda e lasciare un vantaggio importante ai fuggitivi. Al km 113 parte la prima delle due dure salite di giornata, il Port de Lers (11,5 km al 6,7%). Dopo lo scollinamento una lunga discesa porterà immediatamente ai piedi del Mur de Péguére, 9400 metri al 7,6% con una ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo il terzo ed ultimo giorno di riposo, ildeè pronto ad entrare nell’ultima settimana di corsa che porterà fino agli Champs-Élysées. Ladipresenterà ai corridori un ”assaggio’ di Pirenei in vista dei due duri arrivi in salita delle prossime giornate. Percorso e momentocorsa potrebbero favorire nuovamente chi proverà ad inserirsi nelladi giornata. I primi 113 km, in cui le difficoltà altimetriche non saranno mai veramente impegnative, potrebbero permettere al gruppo di prendersela comoda e lasciare un vantaggio importante ai fuggitivi. Al km 113 parte la prima delle due dure salite di giornata, il Port de Lers (11,5 km al 6,7%). Dopo lo scollinamento una lunga discesa porterà immediatamente ai piedi del Mur de Péguére, 9400 metri al 7,6% con una ...

