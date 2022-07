Tour de France 2022, Geraint Thomas: “Buon lavoro di squadra, Yates è stato importantissimo” (Di martedì 19 luglio 2022) C’è ancora la cronometro da disputare, il suo vero e proprio punto di forza, ma sin da oggi Geraint Thomas ha messo già il primo piede sul terzo gradino del podio del Tour de France 2022. Il gallese si è difeso al meglio, dopo gli attacchi di Tadej Pogacar, nella sedicesima tappa della Grande Boucle, il primo antipasto di Pirenei, e, sfruttando anche le difficoltà altrui, è sempre più terzo in graduatoria. Le sue parole all’arrivo riportate da Spaziociclismo: “Mi sentivo bene oggi. Quando sono partiti nel tratto duro non mi sono fatto prendere dal panico e li ho lasciati andare, impostando il mio ritmo. Yates è stato bravissimo e molto corretto mettendosi completamente al mio servizio, facendo un Buon ritmo nell’ultimo chilometro e mezzo. Mi era ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) C’è ancora la cronometro da disputare, il suo vero e proprio punto di forza, ma sin da oggiha messo già il primo piede sul terzo gradino del podio delde. Il gallese si è difeso al meglio, dopo gli attacchi di Tadej Pogacar, nella sedicesima tappa della Grande Boucle, il primo antipasto di Pirenei, e, sfruttando anche le difficoltà altrui, è sempre più terzo in graduatoria. Le sue parole all’arrivo riportate da Spaziociclismo: “Mi sentivo bene oggi. Quando sono partiti nel tratto duro non mi sono fatto prendere dal panico e li ho lasciati andare, impostando il mio ritmo.bravissimo e molto corretto mettendosi completamente al mio servizio, facendo unritmo nell’ultimo chilometro e mezzo. Mi era ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - repubblica : Tour de France, Houle fa l'impresa in memoria del fratello scomparso. Vingegaard resta in giallo [di Cosimo Cito] - UnioneSarda : #AccaddeOggi - Settanta anni fa, il #19luglio 1952, Fausto Coppi trionfava per la seconda, e ultima, volta al Tour… - Dashamayer14 : @peace_believer1 @itbread ?? elele guarda. Mi viene da ridere e da piangere allo stesso momento immagino Zelenskij,… - SuperStufo : RT @07Emmedi: Tour de France: quest'anno fioccano i ritiri per problemi respiratori. 2 giorni fa l'ultimo caso, quello di Lafay, che non so… -