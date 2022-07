Tour de France 2022, Enric Mas: “Il podio è lontano, ma sono comunque fiducioso. Spero che nei prossimi giorni faccia caldo” (Di martedì 19 luglio 2022) Enric Mas non si arrende. Ieri, in una conferenza stampa, il corridore della Movistar ha fatto il punto della situazione sul suo Tour de France. Lo spagnolo si trova attualmente in decima posizione in classifica generale e punta ora a conquistare qualche vittoria di tappa e a risalire di qualche posizione. Il podio per il classe 1995 dista 7’15”, ma di certo non manca la voglia di fare bene. “Ho fiducia che, dei 6-7 che mi stanno davanti, parecchi crolleranno per la durezza delle tappe e il caldo dei Pirenei – ha affermato ieri Mas durante il giorno di riposo (fonte: EFE) – Il podio è lontano, ma sono comunque fiducioso. Avremo l’opportunità di cercare una vittoria di tappa“. L’iberico ha poi continuato: “Le due ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022)Mas non si arrende. Ieri, in una conferenza stampa, il corridore della Movistar ha fatto il punto della situazione sul suode. Lo spagnolo si trova attualmente in decima posizione in classifica generale e punta ora a conquistare qualche vittoria di tappa e a risalire di qualche posizione. Ilper il classe 1995 dista 7’15”, ma di certo non manca la voglia di fare bene. “Ho fiducia che, dei 6-7 che mi stanno davanti, parecchi crolleranno per la durezza delle tappe e ildei Pirenei – ha affermato ieri Mas durante il giorno di riposo (fonte: EFE) – Il, ma. Avremo l’opportunità di cercare una vittoria di tappa“. L’iberico ha poi continuato: “Le due ...

