Tour de France 2022 | Damiano Caruso | “Oggi ho dato un segnale ma qualcosa non gira”

Damiano Caruso ha provato a dare una scossa al suo Tour de France, sinora piuttosto anonimo e privo di soddisfazioni. Il ragusano si è prima infilato nella fuga giusta e poi è stato il primo ad attaccare sul Port de Lers. Forse un allungo troppo anticipato o forse semplicemente le gambe non andavano, Caruso si è dovuto accontentare di una decima piazza ad oltre 5? dal vincitore. Tuttobiciweb ha raccolto le sue impressioni nel post-tappa: "Almeno Oggi ho dato un segnale, anche se c'è qualcosa che non gira al 100% perché nel finale mi sono spento. Forse il caldo, forse l'alimentazione, non so bene quale sia il problema". Le sue aspettative per questo Tour erano ben diverse, soprattutto alla luce degli ...

