Tour de France 2022 | Damiano Caruso | “Ho dato un segnale | vediamo di riprovarci”

(Di martedì 19 luglio 2022) Undefino ad ora da dimenticare.oggi ha provato a svoltare la sua Grande Boucle: il siciliano è anin fuga nella sedicesima tappa, chiudendo in decima piazza. Proprio nel tratto finale, quando era in posizione ideale, l’uomo della Bahrain-Victorious è anin difficoltà, non riuscendo a rispondere ai vari attacchi della Israel portati da Hugo Houle che si è ana prendere la vittoria. Le parole del siciliano riportate da Tuttobiciweb: “Almeno oggi houn, anche se c’è qualcosa che non gira al 100% perché nel finale mi sono spento. Forse il caldo, forse l’alimentazione, non so bene quale sia il problema.di riuscire a ritrovare le energie e ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - UnioneSarda : #AccaddeOggi - Settanta anni fa, il #19luglio 1952, Fausto Coppi trionfava per la seconda, e ultima, volta al Tour… - cyclingoo : ?? Tour de France 2022, Presentazione Percorso e Favoriti Diciassettesima Tappa: Saint Gaudens – Peyragudes (129,7 k… - infoitsport : Tour de France 2022, pagelle tappa 16 - Vingegaard sempre imperturbabile, Caruso spreca una chance: promossi e bocc… - Dashamayer14 : @peace_believer1 @itbread ?? elele guarda. Mi viene da ridere e da piangere allo stesso momento immagino Zelenskij,… -

FOIX (FRANCIA) " Nel primo di assaggio di Pirenei alde, è Hugo Houle il protagonista che non ti aspetti. Un dito verso il cielo e un volto che tradisce tutta la sua emozione e non solo per il capolavoro nella sedicesima frazione della ...Il canadese Hugo Houle apre con un bel trionfo in solitaria la terza settimana delde2022. Il portacolori della Israel - Premier Tech si e' imposto sul traguardo di Foix dopo essersi tolto di ruota tutti gli ex compagni di fuga prima dell'ultima salita di giornata. Una ...C'è ancora la cronometro da disputare, il suo vero e proprio punto di forza, ma sin da oggi Geraint Thomas ha messo già il primo piede sul terzo gradino del podio del Tour de France 2022. Il gallese s ...Nell'arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all'Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2 ...