Tour de France 2022 | Damiano Caruso ci ha provato con una fuga da lontano Condizione distante da quella del Giro d’Italia 2021

(Di martedì 19 luglio 2022) La sedicesima tappa deldeè stata tutta per Hugo Houle. Il canadese ha vinto in maniera convincente, partendo ai piedi del Mur de Peguere e lasciando tutti a bocca asciutta. Tra i suoi compagni dic’era anche, che non è riuscito a tenere le ruote dei contrattaccanti quando la salita ha iniziato a farsi più dura. Il siciliano della Bahrain-Victorious viene da due settimane di Grande Boucle in cui non ha espresso il suo miglior livello. Scalato immediatamente al ruolo di capitano per la caduta (e conseguente ritiro) di Jack Haig,non è riuscito ad essere protagonista sulle salitesi, accumulando un bel po’ di ritardo ed uscendo dai giochi per una top 10. Ci haquest’oggi, ...

Lo stesso discorso va fatto per Enric Mas (31° quest'oggi, +3'13' da Vingegaard), il cui ritardo in classifica generale da quest'ultimo supera nettamente i 10 minuti: 12'45' per la precisione che gli ...Nel 2013 inizia la sua carriera nel Worldportando una foto di suo fratello durante la presentazione col suo nuovo team francese . Le prime stagioni non sono facili, Houle spesso non viene selezionato per gli appuntamenti più importanti ...L'emozione del vincitore della tappa 16: "Guardavamo insieme la Grande Boucle: questo giorno fantastico non poteva che capitare qui" ...La sedicesima tappa del Tour de France 2022 è stata tutta per Hugo Houle. Il canadese ha vinto in maniera convincente, partendo ai piedi del Mur de Peguere e lasciando tutti a bocca asciutta. Tra i su ...