Tour de France 2022, 18° tappa Lourdes - Hautacam: percorso, orari e altimetria (Di martedì 19 luglio 2022) Il trittico pirenaico si conclude con la 18° tappa Lourdes - Hautacam di 143,2 km con le ultime due salite Hors Catégorie di questa edizione del Tour de France. Al termine di questa frazione si restringerà il numero dei candidati alla vittoria finale, che si giocheranno il tutto per tutto nella cronometro di Rocamadour. Il percorso della 18° tappa La 18° tappa del Tour de France, in programma giovedì 21 luglio, si disputerà lungo un tracciato di 143,2 km con partenza da Lourdes, terzo luogo di pellegrinaggio più importante per il cattolicesimo e già sede di tappa in altre cinque occasioni. L'arrivo è ubicato a Hautacam, stazione sciistica dei Pirenei nel territorio ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 19 luglio 2022) Il trittico pirenaico si conclude con la 18°di 143,2 km con le ultime due salite Hors Catégorie di questa edizione delde. Al termine di questa frazione si restringerà il numero dei candidati alla vittoria finale, che si giocheranno il tutto per tutto nella cronometro di Rocamadour. Ildella 18°La 18°delde, in programma giovedì 21 luglio, si disputerà lungo un tracciato di 143,2 km con partenza da, terzo luogo di pellegrinaggio più importante per il cattolicesimo e già sede diin altre cinque occasioni. L'arrivo è ubicato a, stazione sciistica dei Pirenei nel territorio ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Fabio Casartelli era un talento speciale: ci ha lasciato 27 anni fa sulle strade del Tour de France, aveva 24 anni… - olgagueriera : Tour de France, Victor Lafay 26 anni abbandona: 'Nessuna forza, impossibile respirare. Siamo in tanti in queste con… - Bolpet : RT @ConteAlmaviva: ...dicono che al Tour de France in pieno luglio facesse un discreto caldino anche 60 anni fa... #icambiamenticlimatici @… - Piergiulio58 : Santini inaugura il proprio temporary store a Parigi aspettando l'arrivo del Tour de France - BergamoNews - SpazioCiclismo : Tour de France 2022, terzo ritiro covid del giorno: Max Walscheid positivo -