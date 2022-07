Totti – Noemi | spunta la foto del primo bacio? Gli utenti social scrutano un dettaglio

(Di martedì 19 luglio 2022) Dopo la fine del matrimonio, Ilary Blasi è volata in Tanzania mentre Francescoè rimasto a Roma tra campetti di padel e uscite in segreto. A quanto pare la relazione conBocchi è davvero importante, tanto che adessoaddirittura unadelsul web. Oppure no? Gli, infatti, si stanno domandando se lacircolata in rete sia vera o unmontaggio. Possiamo dire con certezza che non si tratta di un ritoccografico, ma qualcosa non torna comunque.– Ilary,il costosissimo regalo di lui all’amante...

Pubblicità

trash_italiano : Mercoledì Chi pubblicherà le foto dell’incontro tra Totti e la presunta fiamma, Noemi. Secondo la rivista, tutto sa… - robymallo : Alex Nucetelli parla del presunto flirt tra Francesco Totti e Noemi Bocchi #Estateindiretta - fanpage : Non solo Francesco Totti. Nel passato di Noemi Bocchi c'è un suo ex fidanzato che noi conosciamo molto, molto bene - zazoomblog : Noemi Bocchi ecco cosè stata costretta a fare dopo la conferma della separazione tra Totti e Ilary Blasi - #Noemi… - blogtivvu : Prima di Totti nel cuore di Noemi Bocchi c’era l’ex tronista di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta… -

Disi vocifera da mesi, e il suo nome era già emerso quando era 'esploso' il primo gossip sulla crisi coniugale del fu Pupone. Il clamoroso retroscena su: cosa è successo al ...Per giorni, infatti, non si è fatto che parlare diBocchi , la presunta nuova fiamma dicon cui l'ex calciatore è stato pizzicato da Chi. A Estate in diretta Nuccetelli ha quindi ribadito ...Prima di conoscere Francesco Totti, Noemi Bocchi ha avuto un altro fidanzato famoso. Si tratta di Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è posta per te. Francesco Totti non ...L'ex compagno di Antonella Mosetti ha raccontato nuove verità e dettagli sulla fine del rapporto Blasi-Totti a Estate in diretta, ecco le sue dichiarazioni ...