Torino | Singo | “Juric vuole che faccia 7 goal”

(Di martedì 19 luglio 2022)- Ilcontinua la sua preparazione atletica in ritiro, nel frattempo il D.S Vagnati prova a chiudere vari colpi a centrocampo, per far passare il malcontento di. Wilfried, esterno ivoriano del, si è raccontato ai microfoni del canale ufficiale dei Granata. Ha parlato di vari argomenti tra cui, il rapporto speciale con, e l’obbiettivo personale stagionale per quanto riguardano i. Ecco di seguito le parole dell’Ivoriano: Sulla forma fisica: “Fisicamente mi sento bene, sono contento di essere qui. Preferisco essere qua rispetto che aperché afa caldo qua è bello. Anche Bayeye parla il francese quindi parliamo insieme a Adopo, Seck e Djidji. Bayeye è molto ...

Le parole di Wilfrieddal ritiro del: "Ho parlato tanto con il mister, mi ha detto che devo fare ancora meglio" Wilfrieddal ritiro in Austria delha parlato delle sue condizioni fisiche e di cosa ..."Sto bene fisicamente, ho già parlato con Juric: il mister mi ha chiesto almeno cinque gol per la prossima stagione": così il terzino del, Wilfried, ai microfoni diChannel. "Qui in Austria stiamo lavorando duramente, so che devo migliorare molto - aggiunge il ventiduenne ivoriano - specialmente sui cross e sulla ...Ha dimostrato di avere qualità importante, ora deve avvenire la consacrazione definitiva. "Singo, la stagione della verità" il titolo scelto da La Stampa per ...Le ultime in vista dell'amichevole odierna contro i cechi del Mladà Boleslav: problemi in attacco per Ivan Juric ...