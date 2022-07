Tiziano Ferro, pignorati 9 milioni di euro per evasione fiscale (Di martedì 19 luglio 2022) Tiziano Ferro si è visto pignorare ben 9 milioni di euro dopo la battaglia con il Tribunale di Latina per evasione fiscale Tiziano Ferro, in lotta con l’Agenzia delle Entrate da qualche anno, ha perso la sua battaglia contro il fisco. Il Tribunale di Latina ha rigettato il ricorso del cantante, pignorando ben 9 milioni di euro. il cantante aveva chiesto la sospensione del procedimento a suo carico a copertura di Irpef, Iva e Irap non versate tra il 2006 e il 2008. Secondo il Tribunale di Latina, il motivo di opposizione non è in grado di “giustificare la sospensione dell’esecuzione presso terzi, in considerazione del principio secondo il quale alla proposizione dell’opposizione consegue la sanatoria del dedotto vizio ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 19 luglio 2022)si è visto pignorare ben 9didopo la battaglia con il Tribunale di Latina per, in lotta con l’Agenzia delle Entrate da qualche anno, ha perso la sua battaglia contro il fisco. Il Tribunale di Latina ha rigettato il ricorso del cantante, pignorando ben 9di. il cantante aveva chiesto la sospensione del procedimento a suo carico a copertura di Irpef, Iva e Irap non versate tra il 2006 e il 2008. Secondo il Tribunale di Latina, il motivo di opposizione non è in grado di “giustificare la sospensione dell’esecuzione presso terzi, in considerazione del principio secondo il quale alla proposizione dell’opposizione consegue la sanatoria del dedotto vizio ...

