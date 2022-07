Tiziano Ferro, pignorati 9 milioni di euro dal fisco: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (Di martedì 19 luglio 2022) Da anni il cantante era impegnato in una battaglia legale con l’Agenzia delle Entrate. Nei giorni scorsi, il tribunale civile di Latina ha rigettato la sospensione del pignoramento. L’artista, che vive a Los Angeles con il marito Victor Allen, dovrebbe sanare un debito col fisco pari a nove milioni di euro. “Il fisco pignora 9 milioni di euro a Tiziano Ferro”: la notizia di Latina Oggi A dare la notizia è il giornale Latina Oggi, secondo cui una sentenza del 15 luglio scorso del Tribunale di Latina avrebbe rigettato la sospensione del pignoramento presso la TZn Srl, cioè la società riconducibile a Tiziano Ferro. Secondo l’accusa, Ferro avrebbe omesso di pagare i ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 19 luglio 2022) Da anni il cantante era impegnato in una battaglia legale con l’Agenzia. Nei giorni scorsi, il tribunale civile di Latina ha rigettato la sospensione del pignoramento. L’artista, che vive a Los Angeles con il marito Victor Allen, dovrebbe sanare un debito colpari a novedi. “Ilpignora 9di”: la notizia di Latina Oggi A dare la notizia è il giornale Latina Oggi, secondo cui una sentenza del 15 luglio scorso del Tribunale di Latina avrebbe rigettato la sospensione del pignoramento presso la TZn Srl, cioè la società riconducibile a. Secondo l’accusa,avrebbe omesso di pagare i ...

