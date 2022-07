Tiziano Ferro nei guai con il fisco, pignorati 9 milioni di euro (Di martedì 19 luglio 2022) Brutta gatta da pelare per Tiziano Ferro. Al cantante è arrivato un maxi pignoramento dall’esosa cifra di 9 milioni di euro. Stando a quanto riportato dall’ANSA, il tribunale civile di Latina ha convalidato l’esecuzione esattoriale da parte dell’agenzia delle entrate. Tiziano Ferro sarebbe in lotta con il fisco italiano dal 2013, quando venne accusato di evasione fiscale. Il noto cantante – da diversi anni residente negli Stati Uniti – venne condannato al al pagamento di oltre 3 milioni di euro per compensi non dichiarati. Ne scaturì una serie di ricorsi e di contenziosi legali. Nel 2017 Tiziano riuscì a ottenere un’assoluzione con formula piena da parte della Corte d’appello. Tutto ribaltato dalla Cassazione. Ecco ... Leggi su isaechia (Di martedì 19 luglio 2022) Brutta gatta da pelare per. Al cantante è arrivato un maxi pignoramento dall’esosa cifra di 9di. Stando a quanto riportato dall’ANSA, il tribunale civile di Latina ha convalidato l’esecuzione esattoriale da parte dell’agenzia delle entrate.sarebbe in lotta con ilitaliano dal 2013, quando venne accusato di evasione fiscale. Il noto cantante – da diversi anni residente negli Stati Uniti – venne condannato al al pagamento di oltre 3diper compensi non dichiarati. Ne scaturì una serie di ricorsi e di contenziosi legali. Nel 2017riuscì a ottenere un’assoluzione con formula piena da parte della Corte d’appello. Tutto ribaltato dalla Cassazione. Ecco ...

repubblica : Tiziano Ferro perde la battaglia con l'Agenzia delle Entrate: pignorati al cantante 9 milioni di euro - SkyTG24 : Si tratta solo della fase cautelare perché #TizianoFerro potrà introdurre il giudizio di merito per far valere le p… - TgLa7 : Brutte notizie per #TizianoFerro. Il cantante, che da anni risiede a Los Angeles assieme al marito Victor Allen, si… - barbara75ferre : RT @Trenchap: A Tiziano Ferro pignorati nove milioni di euro. Rosso assoluto. - gieffepparo : anche se ha evaso il fisco tiziano ferro ha fatto comunque meno danni di fiorello -