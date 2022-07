Tiziano Ferro, il Tribunale gli pignora 9 milioni di euro (Di martedì 19 luglio 2022) Il Tribunale Civile di Latina ha pignorato a Tiziano Ferro beni dal valore di 9 milioni di euro. A darne conferma è stata l’ANSA con una nota: “ANSA – ROMA, 19 LUG – Il Tribunale Civile di Latina ha convalidato l’esecuzione esattoriale dell’Agenzia delle Entrate a carico del cantante Tiziano Ferro per un debito complessivo di 9 milioni di euro nell’ambito di una battaglia legale tra il fisco e l’artista che va avanti da anni”. A parlare della vicenda è stato anche il portale Latina Oggi. Pare infatti che la decisione dei giudici sia arrivata lo scorso 15 luglio. L’accusa è quella di non aver versato le tasse nel periodo compreso fra il 2006 ed il 2008. Anni in cui il cantante si è trasferito a vivere a ... Leggi su biccy (Di martedì 19 luglio 2022) IlCivile di Latina hato abeni dal valore di 9di. A darne conferma è stata l’ANSA con una nota: “ANSA – ROMA, 19 LUG – IlCivile di Latina ha convalidato l’esecuzione esattoriale dell’Agenzia delle Entrate a carico del cantanteper un debito complessivo di 9dinell’ambito di una battaglia legale tra il fisco e l’artista che va avanti da anni”. A parlare della vicenda è stato anche il portale Latina Oggi. Pare infatti che la decisione dei giudici sia arrivata lo scorso 15 luglio. L’accusa è quella di non aver versato le tasse nel periodo compreso fra il 2006 ed il 2008. Anni in cui il cantante si è trasferito a vivere a ...

Pubblicità

repubblica : Tiziano Ferro perde la battaglia con l'Agenzia delle Entrate: pignorati al cantante 9 milioni di euro - SkyTG24 : Si tratta solo della fase cautelare perché #TizianoFerro potrà introdurre il giudizio di merito per far valere le p… - FoielliPaolo : Riflettere sulle entrate nel mondo dello spettacolo . Fisco: il tribunale pignora 9 milioni di euro a Tiziano Ferr… - lattealplutonio : Tiziano Ferro in tendenza non per il suo tour, non per un nuovo album, non per un nuovo singolo, ma perché non ha p… - 13_lumina : RT @luciano55321084: Tiziano Ferro perde la battaglia con l'Agenzia delle Entrate: pignorati al cantante 9 milioni di euro -