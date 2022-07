Tiziano Ferro, il fisco italiano gli pignora nove milioni di euro (Di martedì 19 luglio 2022) Tiziano Ferro ha subito un pignoramento di nove milioni di euro da parte del fisco italiano: il cantante non avrebbe versato le tasse tra il 2006 e il 2008. Tiziano Ferro ha subito un pignoramento di nove milioni di euro: il provvedimento è stato chiesto dal fisco italiano ed è stato eseguito dal Tribunale di Latina, città in cui il cantante è nato. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'artista non avrebbe versato Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008. La battaglia legale tra l'Agenzia delle Entrate e Tiziano Ferro va avanti da parecchi anni, il cantante ha ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022)ha subito unmento didida parte del: il cantante non avrebbe versato le tasse tra il 2006 e il 2008.ha subito unmento didi: il provvedimento è stato chiesto daled è stato eseguito dal Tribunale di Latina, città in cui il cantante è nato. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'artista non avrebbe versato Irpef, Irap e Iva relative ai periodi d'imposta 2006, 2007 e 2008. La battaglia legale tra l'Agenzia delle Entrate eva avanti da parecchi anni, il cantante ha ...

