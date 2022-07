Tiziano Ferro fa i conti col fisco, pignorati 9 milioni di euro: ora sono ”sere nere” davvero (Di martedì 19 luglio 2022) Il fisco non fa sconti, e non guarda alle biografie dei singoli personaggi. E, così, pignora 9 milioni di euro a Tiziano Ferro. Proprio nei giorni scorsi la decisione è stata definitivamente confermata dal Tribunale civile di Latina, con annessa convalida dell’esecuzione esattoriale intrapresa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per un debito che ammonterebbe a ben 9 milioni di euro. Tiziano Ferro: il fisco gli pignora 9 milioni di euro La decisione proviene direttamente dal Tribunale di Latina, in una sentenza dello scorso 15 luglio. Dunque, il tribunale ha rigettato anche la sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, la società riconducibile al cantante. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Ilnon fa s, e non guarda alle biografie dei singoli personaggi. E, così, pignora 9di. Proprio nei giorni scorsi la decisione è stata definitivamente confermata dal Tribunale civile di Latina, con annessa convalida dell’esecuzione esattoriale intrapresa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per un debito che ammonterebbe a ben 9di: ilgli pignora 9diLa decisione proviene direttamente dal Tribunale di Latina, in una sentenza dello scorso 15 luglio. Dunque, il tribunale ha rigettato anche la sospensione del pignoramento presso la Tzn Srl, la società riconducibile al cantante. ...

