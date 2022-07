Tiziano Ferro e il Fisco, rigettata la richiesta di sospensione del pignoramento: che significa (Di martedì 19 luglio 2022) Tiziano Ferro e il Fisco, un aggiornamento. Sulle pagine di Latina Oggi si legge che il Tribunale Civile di Latina ha convalidato l’esecuzione esattoriale dell’Agenzia delle Entrate a carico del cantante. La decisione risale al 15 luglio 2022. Si tratta di un debito complessivo di 9 milioni di euro, riconducibili a tasse non versate tra Irpef, Iva e Irap risalenti al periodo compreso tra il 2006 e il 2008 quando Tiziano Ferro viveva stabilmente a Londra. La battaglia legale, intrapresa qualche anno fa, tra Tiziano Ferro e il Fisco continua. La decisione del 15 luglio a carica del cantante è quella di rigettare la sospensione del pignoramento presso la società “Tzn Srl”, la stessa accusata di non aver versato le ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 luglio 2022)e il, un aggiornamento. Sulle pagine di Latina Oggi si legge che il Tribunale Civile di Latina ha convalidato l’esecuzione esattoriale dell’Agenzia delle Entrate a carico del cantante. La decisione risale al 15 luglio 2022. Si tratta di un debito complessivo di 9 milioni di euro, riconducibili a tasse non versate tra Irpef, Iva e Irap risalenti al periodo compreso tra il 2006 e il 2008 quandoviveva stabilmente a Londra. La battaglia legale, intrapresa qualche anno fa, trae ilcontinua. La decisione del 15 luglio a carica del cantante è quella di rigettare ladelpresso la società “Tzn Srl”, la stessa accusata di non aver versato le ...

Pubblicità

repubblica : Tiziano Ferro perde la battaglia con l'Agenzia delle Entrate: pignorati al cantante 9 milioni di euro - SkyTG24 : Si tratta solo della fase cautelare perché #TizianoFerro potrà introdurre il giudizio di merito per far valere le p… - TgLa7 : Brutte notizie per #TizianoFerro. Il cantante, che da anni risiede a Los Angeles assieme al marito Victor Allen, si… - gieffepparo : anche se ha evaso il fisco tiziano ferro ha fatto comunque meno danni di fiorello - IsaeChia : Tiziano Ferro nei guai con il fisco, pignorati 9 milioni di euro Il cantante di Latina “non avrebbe versato le tas… -