Tiro con l’arco, Coppa del Mondo Medellin: ottimi segnali per l’Italia nella qualificazione a squadre (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo una breve pausa sono tornati in azione i protagonisti della Coppa del Mondo del Tiro con l’arco da Medellin (Colombia). La giornata di oggi è stata riservata interamente alle qualificazioni, individuali ed a squadre per quanto riguarda la specialità del compound. l’Italia sorride nella prova femminile a squadre con Anastasia Anastasio/Elisa Roner/Marcella Tonioli. Quinto posto per queste ultime al termine di una giornata che ha visto primeggiare il Regno Unito con Isabele Carpenter/Elizabeth Foster/Ella Gibson davanti a Andrea Becerra/Mariana Bernal/Dafne Quintero (Messico), 11mo posto, invece, al maschile per Leonardo Costantino, Sergio Pagni e Jesse Sut. Il miglior punteggio è stato ottenuto dai coreani Younghee Choi/Donghyeon ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) Dopo una breve pausa sono tornati in azione i protagonisti delladeldelconda(Colombia). La giornata di oggi è stata riservata interamente alle qualificazioni, individuali ed aper quanto riguarda la specialità del compound.sorrideprova femminile acon Anastasia Anastasio/Elisa Roner/Marcella Tonioli. Quinto posto per queste ultime al termine di una giornata che ha visto primeggiare il Regno Unito con Isabele Carpenter/Elizabeth Foster/Ella Gibson davanti a Andrea Becerra/Mariana Bernal/Dafne Quintero (Messico), 11mo posto, invece, al maschile per Leonardo Costantino, Sergio Pagni e Jesse Sut. Il miglior punteggio è stato ottenuto dai coreani Younghee Choi/Donghyeon ...

Pubblicità

lalitapetila : RT @Wikileaks_Ita: #ProcessoRostagno Cosa Nostra negli anni'80 pensò di uccidere Paolo #Borsellino con un fucile di precisione maneggiato d… - kamistokaze : @icsmenouno @spaventati va bene va bene se fate un benzina party non mi tiro indietro dico solo che se si vuole far… - Agniesz11514085 : RT @bahtoyunu_ita: Ali giuro che ti tiro na manata che manco mi mamma quando mi sporcavo i vestiti nuovi. Lei non ti caga e tu te la baci a… - Habanerorange : RT @Wikileaks_Ita: #ProcessoRostagno Cosa Nostra negli anni'80 pensò di uccidere Paolo #Borsellino con un fucile di precisione maneggiato d… - erpitoneasr : Mancini ammonito, Zaniolo che rischia di farsi cacciare, Cristante che non struscia un pallone, Ibanez che si butta… -