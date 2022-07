"Ti spoglieresti per me adesso?": Sabrina Ferilli, la 'proposta indecente' a Francesco Totti | Video (Di martedì 19 luglio 2022) Il gossip dell'estate, non c'è dubbio alcuno. Si parla della rottura, traumatica e burrascosa, tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, una storia da sogno su cui è calato il sipario tra presunti tradimenti e molta tensione. Già, difficile quasi crederci: il Pupone e la fu letterina, storica coppia tra calcio e jet-set, proseguiranno ognuno per la sua strada. Ed ecco che nell'affaire "piomba" Sabrina Ferilli. Lo fa con la sua consueta ironia, pubblicando sul suo profilo Instagram il Video di un vecchio sketch che la vedeva protagonista proprio insieme all'ex capitano della Roma. Nel corso della trasmissione House Party, eccoli sdraiati in un letto, sotto al piumone color argento. E la Ferilli, con voce suadente, si rivolge al Pupone: "Tu te lo faresti uno spogliarello per me ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il gossip dell'estate, non c'è dubbio alcuno. Si parla della rottura, traumatica e burrascosa, traed Ilary Blasi, una storia da sogno su cui è calato il sipario tra presunti tradimenti e molta tensione. Già, difficile quasi crederci: il Pupone e la fu letterina, storica coppia tra calcio e jet-set, proseguiranno ognuno per la sua strada. Ed ecco che nell'affaire "piomba". Lo fa con la sua consueta ironia, pubblicando sul suo profilo Instagram ildi un vecchio sketch che la vedeva protagonista proprio insieme all'ex capitano della Roma. Nel corso della trasmissione House Party, eccoli sdraiati in un letto, sotto al piumone color argento. E la, con voce suadente, si rivolge al Pupone: "Tu te lo faresti uno spogliarello per me ...

