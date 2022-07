Ti mangio il cuore | le prime immagini del film con Elodie

Pubblicità

loriscaruso8 : Ecco la clip del film ti mangio il cuore in uscita il 22 settembre con @Elodiedipa - loriscaruso8 : Il 22 settembre esce il film ti mangio il cuore con il debutto cinematografico di @Elodiedipa - MagTua : #Elodie esordisce al #cinema da #attrice, su #TuaCityMag le #foto dal set di “Ti mangio il cuore” - infoitestero : Elodie attrice, le prime immagini dal set di “Ti mangio il cuore” (FOTO) - RadioSubasio : Elodie, ecco le prime immagini in anteprima del film “Ti Mangio Il Cuore” -

L'artista, infatti, ha diffuso sul proprio profilo Instagram un video che ritrae uno stralcio della sua parte in Tiil, film in bianco e nero diretto da Pippo Mezzapesa . La pellicola ...Le prime immagini di 'Tiil', il nuovo film di Pippo Mezzapesa con protagonisti Elodie, al suo esordio cinematografico, e Francesco Patanè. In sala il 22 settembre distribuito da 01 Distribution. Le riprese si ...Arriva il 22 settembre al cinema il gangster movie di Pippo Mezzapesa che vede il debutto di Elodie come attrice ...Il prossimo 22 settembre 2022 uscirà nelle sale Ti mangio il cuore, film drammatico tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini che vede il debutto come attrice di Elodie S ...