Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e 100 musiciste a Ostia Antica per Sweet Childe O' Mine (Di martedì 19 luglio 2022) Natalie Portman al Parco Archeologico di Ostia Antica insieme a 100 musiciste per girare il video di Sweet Childe O' Mine, brano dei Guns n' Roses che fa parte della score di Thor: Love and Thunder. Per celebrare la presenza nelle sale italiane del film Marvel Studios Thor: Love and Thunder, Natalie Portman è stata protagonista di un iconico video musicale e di un servizio fotografico presso il Parco Archeologico di Ostia Antica. Per il video musicale, che vuole essere una celebrazione del women empowerment presente anche nel film, sono state selezionate 100 musiciste ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 luglio 2022)al Parco Archeologico diinsieme a 100per girare il video diO', brano dei Guns n' Roses che fa parte della score diand. Per celebrare la presenza nelle sale italiane del film Marvel Studiosandè stata protagonista di un iconico video musicale e di un servizio fotografico presso il Parco Archeologico di. Per il video musicale, che vuole essere una celebrazione del women empowerment presente anche nel film, sono state selezionate 100...

Pubblicità

MarvelNewsIT : Le emozioni di Thor: Love And Thunder rivivono al Parco di Ostia Antica, che accoglie Natalie Portman in un incredi… - MoviesAsbury : La dea del tuono Natalie Portman è arrivata a Ostia Antica per celebrare Thor - magic__thor : Yoongi vi dice peace and love e go touch l'asfalto di mezzo alla strada per ritornare nella realtà - e_leonor_a : RT @MarvelFansIT: “Ecco due foto di me e mia figlia. Una è stata la prima volta che è stata sul set 11 anni fa, l'altra è la più recente in… - tiiniiniit : RT @meme_rae22: Sono andata al cinema per Thor Love and Thunder. Lo reputo una cazzata portentosa? Sì. Mi è piaciuto lo stesso? Sì. Ho capi… -