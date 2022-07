Terracina. Corruzione nelle concessioni balneari. Agli arresti domiciliari la Sindaca Roberta Tintari, due assessori ed il Presidente del Consiglio Comunale Gianni Percoco (Di martedì 19 luglio 2022) Cronache Cittadine Terracina – Nella prima mattinata di oggi, 19 Luglio, nell’ambito di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nella città balneare, L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di martedì 19 luglio 2022) Cronache Cittadine– Nella prima mattinata di oggi, 19 Luglio, nell’ambito di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nella città balneare, L'articolo Cronache Cittadine.

petergomezblog : Arrestata per corruzione la sindaca di Terracina Roberta Tintari (FdI). Domiciliari per due assessori e presidente… - repubblica : Corruzione, blitz dei carabinieri in comune: arrestata la sindaca di Terracina Roberta Tintari. Colpo al cuore dell… - repubblica : Corruzione, arrestata la sindaca di Terracina Roberta Tintari: colpo alla roccaforte di Fratelli d'Italia - Paolameno : RT @Patty66509580: #Italia #Lazio Arrestata la sindaca di #Terracina Roberta #Tintari (#FdI|ECR), con l’accusa di corruzione. Misure cautel… - asofort : una donna, madre e cristiana... -