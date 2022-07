Terracina, blitz dei carabinieri: arrestata la sindaca Roberta Tintari, altri 3 ai domiciliari (Di martedì 19 luglio 2022) La sindaca di Terracina Roberta Tintari è finita in manette questa mattina. L’arresto è avvenuto nell’ambito di una vasta operazione condotta dai carabinieri nella città balneare in provincia di Latina, che risulta ancora in pieno svolgimento. L’indagine, secondo quanto trapelato, dovrebbe riguardare anche le concessioni balneari. L’accusa nei confronti della prima cittadina è quella di corruzione. Le persone finite agli arresti domiciliari sono in totale quattro, e tra esse figurano anche il presidente del Consiglio Comunale e due assessori. Nel mirino dei militari anche altri sette indagati, che hanno ricevuto l’interdizione dai pubblici uffici. Un terremoto che travolge l’amministrazione comunale, ma non il primo. Lo scorso 14 gennaio un’altra operazione di ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Ladiè finita in manette questa mattina. L’arresto è avvenuto nell’ambito di una vasta operazione condotta dainella città balneare in provincia di Latina, che risulta ancora in pieno svolgimento. L’indagine, secondo quanto trapelato, dovrebbe riguardare anche le concessioni balneari. L’accusa nei confronti della prima cittadina è quella di corruzione. Le persone finite agli arrestisono in totale quattro, e tra esse figurano anche il presidente del Consiglio Comunale e due assessori. Nel mirino dei militari anchesette indagati, che hanno ricevuto l’interdizione dai pubblici uffici. Un terremoto che travolge l’amministrazione comunale, ma non il primo. Lo scorso 14 gennaio un’altra operazione di ...

