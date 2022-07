Terminato l' incontro tra Draghi e il centrodestra di governo | Letta | Se cadesse il governo | da Putin salirebbe un applauso

(Di martedì 19 luglio 2022) Il premier domani in Senato alle 9:30. La Lega ribadisce il suo 'no' a un esecutivo con il M5s. Fitch avverte: 'Senzarisanamento del bilancio più difficile'

Il premier domani in Senato alle 9:30. La Lega ribadisce il suo 'no' a un esecutivo con il M5s. Fitch avverte: 'Senza Draghi risanamento del bilancio più difficile'"Avete notato che..." Crosetto solleva il grosso dubbio su Draghi e Quirinale Al Nazare, intanto, èal Nazareno l'del Pd, convocato da Letta e a cui hanno partecipato i vertici del ...Giornata di consultazioni, con il premier che ha incontrato prima Letta e poi Mattarella. Il centrodestra di governo, "sconcertato", ha chiesto di essere ricevuto. Possibile incontro anche con Conte.In vista del passaggio in Parlamento di mercoledì per decidere il futuro del governo, Mario Draghi è salito al Colle per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier h ...