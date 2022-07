Teramo Calcio, respinto il ricorso, la squadra teramana non passa alla serie C (Di martedì 19 luglio 2022) Teramo - Niente campionato di serie C per il Teramo e il Campobasso. Il Collegio di Garanzia dello Sport, sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ha infatti respinto i ricorsi della società abruzzese e di quella molisana contro la Figc, che non aveva concesso loro la licenza nazionale 2022/2023. Ascoltata la relazione della Covisoc sui ricorsi contro la non concessione delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati prof 2022/2023, l'8 luglio scorso il Consiglio della FederCalcio aveva deliberato all'unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in serie C dei due club. leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 19 luglio 2022)- Niente campionato diC per ile il Campobasso. Il Collegio di Garanzia dello Sport, sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ha infattii ricorsi della società abruzzese e di quella molisana contro la Figc, che non aveva concesso loro la licenza nazionale 2022/2023. Ascoltata la relazione della Covisoc sui ricorsi contro la non concessione delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati prof 2022/2023, l'8 luglio scorso il Consiglio della Federaveva deliberato all'unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione inC dei due club. leggi tutto

