Tennis, Barty: “Amo il golf, ma non praticherò più sport a livello professionistico” (Di martedì 19 luglio 2022) “Amo il golf, è uno dei miei hobby, ma non diventerà il mio lavoro. Non sento né il bisogno né la voglia di praticare di nuovo uno sport professionistico, in particolare il golf. Mi piace, come mi piace uscire con i miei amici, ma no, non fa per me”. Queste le parole di Ashleigh Barty pronunciate in un intervento ad una radio di Melbourne. L’ex numero 1 del ranking WTA aveva annunciato il ritiro a sorpresa dal mondo del Tennis lo scorso marzo. sportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) “Amo il, è uno dei miei hobby, ma non diventerà il mio lavoro. Non sento né il bisogno né la voglia di praticare di nuovo uno, in particolare il. Mi piace, come mi piace uscire con i miei amici, ma no, non fa per me”. Queste le parole di Ashleighpronunciate in un intervento ad una radio di Melbourne. L’ex numero 1 del ranking WTA aveva annunciato il ritiro a sorpresa dal mondo dello scorso marzo.Face.

Pubblicità

sportface2016 : #Tennis, #Barty: 'Amo il #golf, ma non praticherò più uno sport a livello professionistico' - glooit : Tennis: Barty, amo il golf ma non sarà il mio mestiere leggi su Gloo - Ubitennis : Ash Barty: 'Non ho guardato le finali di Wimbledon, ho colpito abbastanza palline da tennis nella mia vita' - HibetSocial : Ashleigh Barty fa capire di non avere rimpianti per aver lasciato il tennis. Anzi fa sapere di non aver guardato in… - Ubitennis : Ash Barty: 'Non ho guardato le finali di Wimbledon, ho colpito abbastanza palline da tennis nella mia vita' -