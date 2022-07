Tempesta d'amore anticipazioni 24-30 luglio: il consiglio di Hannes rovina Maja (Di martedì 19 luglio 2022) Tempesta d'amore non si ferma per l'estate e nella settimana da domenica 24 a sabato 30 luglio si movimenteranno un bel po' le trame. Maja dovrà sostenere l'esame ma non sarà affatto pronta e seguirà un consiglio che la rovinerà. Successivamente la ragazza si ritroverà tra le mani la lista dei desideri di Florian e ne rimarrà colpita. Tra Lia e Robert la situazione sembrerà volgere al peggio per colpa di Ariane e dell'ex Patrick. Intanto il giorno della festa a sorpresa per Erik arriverà e Gerry chiederà a Shirin di unirsi a lui per cantare! anticipazioni Tempesta d'amore settimana 24-30 luglio 2022 Il ritorno del suo ex nella sua vita finirà per sconvolgere Lia. La donna riceverà una serie di lettere romantiche da parte di Patrick. ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 luglio 2022)d'non si ferma per l'estate e nella settimana da domenica 24 a sabato 30si movimenteranno un bel po' le trame.dovrà sostenere l'esame ma non sarà affatto pronta e seguirà unche la rovinerà. Successivamente la ragazza si ritroverà tra le mani la lista dei desideri di Florian e ne rimarrà colpita. Tra Lia e Robert la situazione sembrerà volgere al peggio per colpa di Ariane e dell'ex Patrick. Intanto il giorno della festa a sorpresa per Erik arriverà e Gerry chiederà a Shirin di unirsi a lui per cantare!d'settimana 24-302022 Il ritorno del suo ex nella sua vita finirà per sconvolgere Lia. La donna riceverà una serie di lettere romantiche da parte di Patrick. ...

