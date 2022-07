Telemarketing | stop alle chiamate sui cellulari | al via il registro delle opposizioni

(Di martedì 19 luglio 2022) Il servizio per i cittadini sarà attivo da mercoledì 27 luglio. Multe fino a 20 milioni di euro per le aziende che non si ...

RoYanubi : RT @ilgiornale: Stop alle telefonate moleste. Dal 27 luglio sarà attivo su internet il nuovo registro delle opposizioni, dove poter segnala… - SoniaLaVera : RT @ilgiornale: Stop alle telefonate moleste. Dal 27 luglio sarà attivo su internet il nuovo registro delle opposizioni, dove poter segnala… - ilgiornale : Stop alle telefonate moleste. Dal 27 luglio sarà attivo su internet il nuovo registro delle opposizioni, dove poter… - RocchiAdriana1 : @LoPsihologo eufemismo per evitare stop al telemarketing -

Il servizio per i cittadini sarà attivo da mercoledì 27 luglio. Multe fino a 20 milioni di euro per le aziende che non si adeguano. ITALIA - Dal 27 luglio ci si potrà iscrivere al nuovo Registro delle Opposizioni (fino a ora disponibile solo per i numeri fissi) così da non ricevere più ...