Superman | Warner Bros ha iniziato a valutare la sostituzione di Henry Cavill già nel 2017

Pubblicità

Everyeye Cinema

Bros sembra abbia iniziato prima di quanto si potesse pensare ad affrontare la sostituzione di Henry Cavill nella parte di. Un articolo di Rolling Stone ripercorre il movimento ...... la campagna promozionale di DC League of Super - Pets da parte dellaBros. che ha visto in ...ornamenti che raffigurano Krypto in una delle sue iconiche pose mentre vola per salvaree ... Superman, i fan DC hanno perso le speranze sui progetti di J.J. Abrams alla Warner I vertici di Warner Bros hanno iniziato a valutare l'idea di sostituire Henry Cavill nella parte di Superman già nel 2017, come rivela un nuovo articolo. Warner Bros sembra abbia iniziato prima di qua ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...